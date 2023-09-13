Происшествия

Уличный фонарь и обогреватель похитили из дачного дома а Красногородском районе

Дачную кражу раскрыли в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В пункт полиции по Красногородскому району поступило заявление о хищении имущества из дачного дома. За помощью к полицейским обратилась 46-летняя владелица похищенного. Женщина пояснила, что неизвестные взломали входную дверь ее дома, расположенного в деревне Мыза Красногородского района. Добычей злоумышленников стали уличный фонарь, обогреватель, электрическая проводка и металлические изделия. Общая сумма причиненного ущерба - 10 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые лица: житель Опочки 2004 года рождения и житель Красногородска 2000 года рождения. При проведении обыска у молодых людей было изъято похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.