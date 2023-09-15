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Михаил Ведерников: Делаем всё, чтобы ни один ошапурок не ушёл от ответственности

15.09.2023 12:32|ПсковКомментариев: 1

Руководство и сотрудников УМВД России по Псковской области поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников за оперативность и профессионализм.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Очередного вандала в Пскове удалось оперативно вычислить и привлечь к ответственности. Ночью в нетрезвом состоянии он решил помериться силой с колонной на фасаде здания бывшего псковского телеграфа – сейчас здесь находится проектный офис "Команды 2018"», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Следственно-оперативная группа управления МВД России по городу Пскову оперативно разыскала вандала. Благодаря камерам видеонаблюдения АПК «Безопасный город» полиция установила, что к преступлению причастен 21-летний пскович, который повредил колонну.

«Суд назначил ему наказание в виде административного ареста. Делаем всё, чтобы ни один ошапурок не ушёл от ответственности, а наказание было максимально жестким», - заключил губернатор.

Теги: #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
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