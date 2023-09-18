Происшествия

25 баллонов с пропаном эвакуировали из горящего здания псковского «Техносвара»

Пожарные МЧС России эвакуировали 25 баллонов с пропаном из здания на площадке технологического центра «Техносвар» в деревне Неёлово-1 Псковского района 18 сентября и не допустили распространения огня до остальных емкостей, сообщает Telegram-канал ведомства.

Фото: МЧС России по Псковской области / Telegram

Ранее сообщалось, что в горящем здании могли находиться около 200 баллонов с пропаном.

Смотрите также Около 200 баллонов с пропаном могут быть в горящем здании псковского «Техносвара»

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:58. Пожар на площади 900 квадратных метров локализовали в 20.29. В 21:08 ликвидировано открытое горение.