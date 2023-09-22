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Псковские полицейские задержали межрегионального наркосбытчика, возбуждено 127 уголовных дел

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность члена межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла сбыт наркотических средств через онлайн-магазины, а также посредством отправления посылок на территории Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По полученной информации от коллег из Главного управления МВД России по Волгоградской области в Псковскую область готовилась к отправлению посылка с запрещенными сильнодействующими веществами. Однако волгоградским оперативникам удалось своевременного перехватить отправления, вместо сильнодействующих веществ были отправлены муляжи.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские при получении посылки с муляжом задержали 29-летнего псковича, в квартире которого в последующем обнаружили и изъяли психотропное вещество «амфетамин» общей массой 23,07 грамма, что составляет крупный размер.

Установлено, что молодой человек сбывал наркотические средства в крупном размере через маркетплейсы так называемого «теневого» Интернета. В ходе проведения обыска в квартире подозреваемого на компьютере была обнаружена информация о нарко-тайниках на территории Пскова и Псковского района. По указанным координатам были выявлены 126 тайников-закладок с наркотическими средствами «мефедрон» и «N-метилэфедрон» общей массой 104 грамма.

Возбуждено 127 уголовных дел по части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.