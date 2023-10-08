Происшествия

Минометную мину нашли на улице Вокзальной в Плюссе

Минометную мину калибра 81 мм обнаружили вблизи дома №2 на улице Вокзальной в Плюссе 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасного предмета на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).