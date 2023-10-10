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Страдающего амнезией пожилого мужчину продолжают искать в Псковской области

10.10.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Владимира Антонова 1942 года рождения продолжают разыскивать в Псковской области с 6 апреля 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, граждане видели его недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, седые волосы.

Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.

Теги: #пропал человек #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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