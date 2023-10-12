Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу телефона в такси

Пскович предстанет перед судом за кражу телефона в такси. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В августе обвиняемый находился в салоне автомобиля такси и увидел на заднем сиденье оставленный пассажиром мобильный телефон, который решил похитить. На утерянный мобильный телефон стали поступать звонки с различных номеров, но обвиняемый проигнорировал их, выключил телефон, достал сим-карту, а телефон оставил себе.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 30 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.