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Происшествия

Двухэтажный садовый дом горел в Псковском районе

30.10.2023 12:11|ПсковКомментариев: 0

Двухэтажный садовый дом горел в садовом некоммерческом товариществе «Черняковицы» в Псковском районе 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В ведомство о пожаре сообщили в 16.32. Двухэтажный садовый дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы печного оборудования. Спасти от огня удалось пять хозяйственных построек.

Помимо этого, в этот же день в садовом некоммерческом товариществе «Череха» в Псковском районе сгорела баня, о пожаре стало известно в 16.49. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на входе в баню.


А в 19.30 в МЧС сообщили в пожаре на Октябрьском проспекте в Пскове. В легковом автомобиле Citroen 2001 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Причина, по предварительной информации, – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Автомобиль от огня спасли.

Кроме того, 27 октября в 10.49 стало известно о пожаре на улице Гагарина в Пскове. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на лестничной клетке между 1 и 2 этажом огонь повредил оконную раму. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности.

29 октября в 20.03 в МЧС сообщили о возгорании на улице Липовой в деревне Заболотье Великолукского района. Сгорело бесхозное строение. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.

Теги: #пожар #регион60 #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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