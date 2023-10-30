Происшествия

Кражу велосипеда раскрыли в Гдове

Кражу велосипеда раскрыли в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе Гдове ночью 27 октября от подъезда дома по улице Кингисеппской свободным доступом похитили велосипед. Владелец обратился за помощью в ОМВД России по Гдовскому району. Полицейский установили подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1985 года рождения.

Похищенный велосипед и изъяли. В отношении жителя Гдова возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.