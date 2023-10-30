Происшествия

Пскович украл более 120 тысяч рублей у друга, с которым знаком более полувека

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина попросил своего друга открыть банковскую карту на свое имя, так как сам имел проблемы с судебными приставами. Потерпевший согласился помочь другу, с которым знаком уже около 50 лет, и передал в его пользование банковскую карту. После чего, получив доступ к банковскому приложению, мужчина перевел с кредитной карты на карту, находящуюся в его пользовании, деньги, принадлежащие потерпевшему, на сумму более 120 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, оставив на своего друга долг по кредиту.

Теперь ему грозит наказание за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.