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Военному в Пскове грозит 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части

Военнослужащему в Псковской области грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части на срок свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

В июле Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в городе Пскове, за уклонение от прохождения военной службы продолжительностью свыше 10 суток.

Учитывая положительные характеристики военнослужащего, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на 2 года с испытательным сроком 1 год, в течение которого он должен был своим поведением доказать свое исправление.

Уже спустя неделю после вынесения приговора военнослужащий вновь самовольно оставил место службы и скрывался от правоохранительных органов свыше одного месяца. После длительных поисков 16 октября его разыскали сотрудники военной полиции и доставили в военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону.

18 октября Псковский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца. Теперь данному военнослужащему грозит наказание за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 337 УК РФ, в виде лишения свободы сроком до 10 лет с отменой условного осуждения и присоединением срока неотбытого наказания по предыдущему приговору.