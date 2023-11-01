Происшествия

Житель Пскова проведет в тюрьме 8 лет за попытки распространять «закладки»

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что по мессенджеру мужчина получил предложение незаконного заработка на территории Пскова. Через «закладки» надо было распространять наркотики. В ноябре 2022 года из тайника в лесу он забрал партию наркотических средств весом более 10 грамм. Его задержали сотрудники транспортной полиции рядом с железнодорожными путями.

Приговор вынес Псковский городской суд. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.