Происшествия

Раскаявшийся пскович вернулся домой к побитой им знакомой и нашел ее труп

34-летний мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в причинении знакомой тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 августа обвиняемый находился в гостях у своей 49-летней знакомой. Вместе они распивали спиртное, на фоне употребленного алкоголя произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил женщину руками по лицу, грудной клетке и конечностям, а затем ушел к себе домой.

На следующее утро мужчина вернулся к знакомой, чтобы извиниться, но обнаружил, что женщина в результате причиненных повреждений скончалась. Фигурант сообщил об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, ввиду чего уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.