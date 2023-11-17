Происшествия

МЧС опубликовало видео с места пожара на улице Ветряной в Пскове

Установлено, что возможной причиной возгорания в доме на улице Ветряной в Пскове 17 ноября стал аварийный режим работы электрооборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Пострадавших нет.

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В МЧС жителей региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования. В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.