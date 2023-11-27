Денис Камалягин* стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию ВС России

На псковского журналиста Дениса Камалягина* возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Также ему направляли повестку на допрос в рамках уголовного дела.
Ранее Дениса Камалягина* оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
В сентябре суд назначил журналисту наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей за отсутствие плашки иноагента в соцсети.
Напомним, в марте 2022 года Денис Камалягин* эмигрировал в Ригу и в настоящее время находится не в России.
*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом