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Денис Камалягин* стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию ВС России

На псковского журналиста Дениса Камалягина* возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также ему направляли повестку на допрос в рамках уголовного дела.

Ранее Дениса Камалягина* оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

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В сентябре суд назначил журналисту наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей за отсутствие плашки иноагента в соцсети.

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Напомним, в марте 2022 года Денис Камалягин* эмигрировал в Ригу и в настоящее время находится не в России.

*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом