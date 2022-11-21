Общество

Областной суд признал законным решение оштрафовать Дениса Камалягина* за дискредитацию ВС РФ

Псковский областной суд оставил в силе постановление Псковского городского суда в отношении журналиста Дениса Камалягина*, которого оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Напомним, в начале октября Дениса Камалягина* признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначили административный штраф в размере 35 000 рублей.

Смотрите также Псковский суд оштрафовал Дениса Камалягина* за дискредитацию ВС РФ

Ранее сообщалось, что в Пскове прошли обыски в рамках дела о дискредитации ВС РФ у Дениса Камалягина*, депутата собрания Завеличенской волости от партии «Яблоко» Николая Кузьмина, активистки Екатерины Новиковой и в креативном пространстве «Шаг».

Смотрите также В Пскове прошли обыски в рамках дела о дискредитации ВС РФ

*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом