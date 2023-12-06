Происшествия

Восьмиклассница-убийца смогла пронести в брянскую гимназию ружье отца

Установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии, ей оказалась 14-летняя ученица гимназии №5 Бежицкого района, пишет Telegram-канал Baza.

«Она убила свою одноклассницу, а также ранила четверых мальчиков. Стрельба в школе в Брянске - это первый случай нападения школьницы в России, при котором есть погибшие», - отметили в Telegram-канале.

Восьмиклассница смогла пронести ружье «Бекас-3» в школу, по предварительным данным, она взяла оружие у отца. Девочка ранила четырех человек, убила одноклассницу и покончила с собой.