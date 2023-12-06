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Военнослужащего привлекли к уголовной ответственности в Пскове за пьяное вождение

38-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение в Пскове (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

После освобождения из мест лишения свободы в 2021 году, в июле 2022-го мужчина сел за руль автомобиля сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения автомобиля по дороге, водителя остановил сотрудник ДПС. Полицейский с помощью прибора определил у подсудимого состояние алкогольного опьянения, с которым последний согласился.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. В судебном заседании пояснил, что в настоящее время заключил контракт с военной частью, является участником специальной военной операции, имеет ранение, государственные награды.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил правонарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств.

Приговор суда вступил в законную силу.