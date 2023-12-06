Происшествия

Себежанин заплатит штраф в 600 тысяч рублей за попытку дачи взятки

Вступил в законную силу приговор Себежского районного суда о привлечении к уголовной ответственности гражданина России за попытку дачи взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В январе текущего года житель Себежского района предложил взятку сотруднику Пограничного управления в размере 50 тысяч рублей с целью беспрепятственного перемещения через государственную границу большегрузными транспортными средствами запрещенной к ввозу в Россию сельскохозяйственной продукции.

О факте склонения к совершению коррупционного правонарушения сотрудник уведомил руководство Пограничного управления. В результате противоправную деятельность своевременно изобличили и пресекли сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. При попытке дачи взятки злоумышленника задержали.

Приговором Себежского районного суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие в значительном размере). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.