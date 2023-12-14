Происшествия

Пскович похитил продукты из магазина на Рижском проспекте

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже продуктов питания 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на Рижском проспекте в 18.00. На место происшествия была направили экипаж группы задержания. Сотрудники вневедомственной охраны задержали псковича 1962 года, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.