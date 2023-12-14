Происшествия

Несколько псковичей после общения с мошенниками лишились более 800 тысяч рублей

Несколько псковичей и великолучан после общения с мошенниками лишились более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты и списать денежные средства со счетов. И для предотвращения этих противоправных попыток настоятельно рекомендовали собеседникам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на «безопасные счета».

А граждан мошенники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах. В итоге, ряд псковичей и великолучан после общения с нечистыми на руку лицами потеряли в общей сложности более 800 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.