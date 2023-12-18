Происшествия

Полиция проводит проверку по факту гибели собаки в Новоржевском районе

Межмуниципальный отдел МВД России «Бежаницкий» проводит проверку по сообщению о гибели собаки в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«МО МВД России "Бежаницкий" проводит проверку по факту сообщения о гибели домашней собаки в Новоржевском районе на территории СНТ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в УМВД.

Ранее читатель рассказала Псковской Ленте Новостей, что утром 17 декабря сосед застрелил ее пса на глазах у хозяйки и ребенка.