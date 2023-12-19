Происшествия

Брата с сестрой будут судить в Пскове за похищение ребенка ради денег на еду

30-летний мужчина и его 24-летняя сестра предстанут перед судом в Пскове по обвинению в похищении малолетнего и вымогательстве у него денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, днем 11 июня обвиняемые, находясь в квартире одного из домов в городе Пскове, заметили у дома 13-летнего мальчика. Мужчина вышел на улицу и силой затащил ребенка в квартиру, где находилась его сестра. Там обвиняемые обнаружили у ребенка банковскую карту и под угрозой распространения про него сведений негативного характера потребовали передать им денежные средства, находившиеся на счету данной банковской карты.

После фигуранты вместе с потерпевшим, контролируя, чтобы последнему не удалось от них убежать, проследовали к близлежащему банкомату, где тот снял со счета карты денежные средства и отдал их обвиняемым, а также по их требованию оплатил приобретенные теми в соседнем кафе продукты питания и напитки, после чего фигуранты отпустили ребенка.

Женщина, кроме того, незадолго до описываемого преступления, совершила кражу товарно-материальных ценностей из одного из магазинов на территории Пскова.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктами «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Женщина также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, ввиду чего уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.