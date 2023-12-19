Происшествия

Пскович избил палкой мужчину, оставившего экскременты в подъезде

Житель города Пскова выйдя из своей квартиры, увидел в подъезде экскременты. После чего этажом ниже увидел незнакомого мужчину неопрятного вида, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Как объяснили в прокуратуре, у мужчины возникли подозрения, что это он использовал подъезд дома не по назначению.

«Рассердившись, пскович заставил убрать мужчину экскременты. Затем нашел палку и ударил ей по телу незнакомого мужчины, причинив ему тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью», - уточнили в ведомстве.

Следователь СУ УМВД России по Пскову по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть) с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.