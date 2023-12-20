Происшествия

Невельчанина подозревают в избиении знакомого до смерти

Невельчанина подозревают в избиении знакомого до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении на лестничной площадке одного из домов в городе Невеле тела 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 16 декабря.

По версии следствия, к совершению преступления причастен 20-летний знакомый потерпевшего, который 15 декабря 2023 года в вечернее время пришел в гости к потерпевшему, проживающему в одной из квартир в Невеле, и на почве возникших между ними разногласий нанес последнему несколько ударов руками в область головы и туловища. В результате полученных повреждений мужчина на следующий день умер.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Подозреваемого задержали в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.