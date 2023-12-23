Происшествия

Обманутые псковичи отдали мошенникам почти миллион рублей

Около 900 тысяч рублей не досчитались несколько человек в Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Псковского и Печорского районов позвонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов самим срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Других потерпевших незнакомцы ввели в заблуждение под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности за будто бы совершенное ДТП, а также при осуществлении операций купли-продажи товаров на популярных интернет-сайтах.

В результате доверчивые пользователи лишились в совокупности около 900 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.