Происшествия

Мужчина попытался проникнуть в закрытый магазин в Гдове и попался росгвардейцам

В Гдове 1 января росгвардейцы задержали мужчину, который пытался проникнуть в магазин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

В 4:30 на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине на улице Никитина.

На место происшествия направили экипаж группы задержания. У магазина росгвардейцы задержали гражданина, который пытался проникнуть в магазин. Им оказался местный житель 1988 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали следственно-оперативной группе.