Происшествия

Более 10 пожаров случилось в Псковской области в новом году

Более 10 пожаров случилось в Псковской области 1 и 2 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Пять пожаров произошли 1 января. В Пскове на улице Яна Фабрициуса в многоквартирном жилом доме горел балкон. Сообщение о происшествии поступило в 1:43. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти двухкомнатную квартиру.

В Красногородске на улице Школьной сгорела кровля бани. Причиной стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки.

Жилой дом и баню удалось спасти.

В 20:18 поступило сообщение о пожаре на улице Дзержинского в Себеже. Стену хозяйственной постройки повредил огонь. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Соседнюю баню удалось спасти.

Сгорела хозяйственная постройка и в псковском селе Середка на улице Фабричной. Сообщение о возгорании пришло на пульт в 21:49.

Возможной причиной стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Кроме того, бесхозное строение размером 3х4 м сгорело в деревне Молоди Стругокрасненского округа. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

2 января сучилось 8 пожаров. Сообщение о первом происшествии поступило на пульт в 0:41. Так, на улице Совхозной в деревне Добручи Гдовского района сгорел жилой дом размером 15х6 м. Причиной стал аварийный режим работы электросети жилого дома. Удалось спасти два соседних жилых дома и две хозяйственные постройки.

В городе Дно на улице Социалистической в жилом доме сгорела кровля по всей площади. Причина - короткое замыкание электропроводки в помещении кухни.

В деревне Акулино Локнянского района в жилом доме огнем повреждено напольное покрытие. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Плюсском районе в деревне Нежадово в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Центральной огонь повредил стену.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной пожара. Эвакуировали 3 человека (1 из них ребенок).

В Печорах на улице Кузнечной в одноэтажном многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире выгорела комната размером 4х4 м. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасти удалось жилой дом и 3 хозяйственные постройки.

А в Великолукском районе в садоводстве «Сенчиты-2» сгорела надворная постройка. Короткое замыкание электропроводки внутри постройки стало причиной пожара.

Кроме того, в деревне Пыталовские Хутора в жилом доме в дымоходе отопительной печи сгорела сажа. Жилище удалось спасти.

В печорской деревне Кривск на улице Лесной сгорела надворная постройка. Короткое замыкание электропроводки внутри бани стало причиной пожара.