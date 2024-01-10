Происшествия

Две скамейки украли в парке на великолукской набережной

Две скамейки украли в парке на набережной Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Сегодня утром специалисты предприятия "Зеленхоз" не обнаружили двух скамеек, расположенных на территории парка в районе Краснофлотской набережной. По данному факту УЖКХ администрации города направит соответствующее заявление в полицию.

Уважаемые великолучане! Администрация города просит бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма или краж сообщать в полицию», - отметили в администрации.

Горожан, обладающих какой-либо информацией о данном инциденте, просят сообщить в полицию города Великие Луки (в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: улица Гастелло, 5а (круглосуточно), тел. 5-27-94 или 02).