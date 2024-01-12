Происшествия

Волки загрызли собаку в великолукской деревне Борки

Волки загрызли собаку в деревне Борки Великолукского района 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила местная жительница.

Фото: freepik.com

«У нас сегодня в деревне волки собаку загрызли», - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что волки загрызли собаку в Себеже на перекрестке улиц Первомайской и Братьев Боровковых.

Также два волка напали на собак в деревне Новоселье под Себежем 11 января. Собак от хищников смогла отбить хозяйка.

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В комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области при обнаружении следов жизнедеятельности волков в целях своевременной организации мероприятий, направленных на снижение их численности, псковичей просят незамедлительно сообщить о данных фактах охотоведу комитета по телефону: 8(911) 352-56-35.