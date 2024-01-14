Происшествия

Судимый острович избил жену на почве ревности

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за нанесение побоев супруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

19 сентября подсудимый, имея непогашенные судимости за преступления, совершенные с применением насилия, находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта с супругой, возникшего на почве ревности, мужчина четыре раза ударил возлюбленную руками по голове, причинив физическую боль.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Поскольку преступление мужчина совершил в период не отбытого им наказания по приговору за ранее совершенное аналогичное преступление, окончательное наказание суд назначил по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания в виде ограничения свободы по предыдущему приговору.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы. На период отбывания наказания ему установлены следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы территории муниципального образования «Островский район» без согласия специализированного государственного органа. На мужчину также возложена обязанность – являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, для регистрации 1 раз в месяц.