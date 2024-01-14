Происшествия

Петербуржец поблагодарил палкинских полицейских за поимку дачного вора

Пенсионер из Санкт-Петербурга поблагодарил за помощь полицейских, которые в кратчайшие сроки раскрыли дачную кражу в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель города на Неве, мужчина 1950 года рождения, обратился в полицию и сообщил, что из дачного дома в деревне Дулово вечером 29 декабря украли радиоприемник, спортивную сумку, другое имущество и продукты питания. Воры попали в помещение, выставив оконное стекло.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался безработный, ранее судимый житель Палкинского района, мужчина 1980 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное обнаружили и изъяли.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.

Потерпевший поблагодарил палкинских полицейских за проявленные профессионализм и оперативность в работе.