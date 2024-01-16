Происшествия

Еще четырех волков добыли охотники в Дедовичском районе

Еще четырех волков добыли охотники в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава района Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с образовавшимся устойчивым снежным покровом работниками охотколлектива МАУ "Охота-Рыбалка" продолжается работа по отстрелу волков, которые наносят огромный ущерб диким животным и населению района», - написал Геннадий Афанасьев.

Он уточнил, что за прошедший год охотники добыли 19 особей, в текущем году - 6. Сумма вознаграждения за добытого волка составляет 15 тысяч рублей.