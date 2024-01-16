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Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Прокуратура ходатайствует об обвинительном приговоре Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

«Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой в совершении преступления, в котором она обвиняется. (...) Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы (...) по совокупности преступлений на 28 лет в колонии», - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений.

Также она просит назначить подсудимой штраф в 800 тыс. рублей, пишет «Интерфакс».

Прокурор отметила, что версия Треповой о том, что она не знала о взрывчатке внутри статуэтки, принесенной на встречу с Татарским, тщательно проверялась, но не нашла подтверждения.

«Она (Трепова - прим.ред.) понимала, что фактически выполняет задания, поручения лица, которое выступает против проведения СВО и политики, проводимой Российской Федерацией, и является жителем Украины», - полагает гособвинение.

Дмитрия Касинцева, обвиняемого в укрывательстве Треповой после теракта, прокуратура просит приговорить к лишению свободы в колонии общего режима на 1 год 10 месяцев. Как отметила Тихонова в ходе прений, следствию удалось установить, что фигурант знал о совершенном Треповой преступлении, при этом неоднократно сообщал ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов.

Дело в отношении Треповой, обвиняемой по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и части 4 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление), а также Касинцева, которому инкриминирована часть 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), 2-й Западный окружной военный суд (Москва) рассматривает с ноября прошлого года на базе 1-го Западного окружного военного суда (Петербург). Оба фигуранта вину признали частично.

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По версии обвинения, 2 апреля прошлого года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе был причинен значительный материальный ущерб.

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В Национальном антитеррористическом комитете ранее заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство в виде статуэтки передал Треповой гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.