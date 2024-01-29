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Похитители металла смогли обокрасть великолукскую организацию со второго раза

29.01.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

35-летнего и 53-летнего жителей города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на кражу и кражу чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Следствием установлено, что в начале августа 2023 года мужчины договорились похитить металл с территории одной из организаций города. Когда злоумышленники перемещали украденное, их заметил охранник организации, в результате чего совершить кражу не смогли.

По прошествии нескольких месяцев мужчины вновь договорились похитить металл с территории этой организации, в этот раз им это удалось, подозреваемые скрылись с похищенным.

Санкция пунктов «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: #великие луки #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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