Происшествия

Обвиняемой в убийстве детей великолучанке продлили арест

Великолучанке, которую обвиняют в убийстве своих троих детей 2015, 2019 и 2022 годов рождения, продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, 24 ноября 34-летнюю великолучанку задержали в порядке статей 91, 92 УПК РФ, в этот же день ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ.

Кроме того, в отношении женщины с указанным уголовным делом в одно производство соединили уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жёстким обращением с несовершеннолетними (статья 156 УК РФ), и по факту хищения ею бюджетных денежных средств в виде пособий на умерших детей на сумму 83 520 рублей (часть 1 статьи 159.2 УК РФ), возбужденные 30 ноября.