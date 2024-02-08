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Псковские пограничники задержали иностранцев за незаконное проникновение в РФ из Эстонии

Группу иностранцев задержали в Печорском муниципальном округе за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничники задержали двух нарушителей государственной границы. Мужчина и женщина незаконно пересекли государственную границу из Эстонии в Российскую Федерацию.

Установлено, что мужчина является гражданином Финляндии, а женщина - лицо без гражданства Латвии. Документов, удостоверяющих личность, иностранцы при себе не имели.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору). Проводится расследование уголовного дела.