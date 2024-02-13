Происшествия

Атака клонов

В России фиксируется всплеск относительно нового вида мошенничества - аферисты начали действовать от имени чиновников, депутатов и руководителей организаций, пытаясь выманить деньги у их подчинённых через соцсети, мессенджеры или по электронной почте.

Есть ли в Псковской области жертвы подобных махинаций? Какие схемы обмана распространены? Как не поддаться на уловки преступников? На что советуют обращать внимание психологи? Ответы на эти и другие вопросы — в материале Псковской Ленты Новостей.

Обманывают искусно

«Если вам пишет Елкин Борис Андреевич, свяжитесь со мной привычным для вас способом. Так вы убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моим фото», - такой пост опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём официальном Telegram-канале в начале февраля. Оказалось, что неизвестные подделали аккаунт мэра и стали рассылать от его имени ложные сообщения в разных мессенджерах.

Борис Елкин предупредил горожан, что махинации становятся всё более изощрёнными. Звонки от «сотрудников» банков или полиции с разными легендами («на ваше имя пытаются взять кредит», «ваш родственник попал в ДТП») до сих пор «в тренде», но мошенники практикуют и новые схемы. Например, научились моделировать голоса людей.

Впоследствии фейковые аккаунты также обнаружились у главы Островского района Дмитрия Быстрова и директора псковского «Горводоканала» Константина Болотина — клоны их страниц пытались коммуницировать с людьми с целью выманивания денег.

«Недавно среди наших сотрудников прошла массовая рассылка в мессенджерах якобы от моего имени. Аккаунт был создан так изобретательно, слова подобраны искусно. Сотрудники проявили бдительность и связались со мной привычными способами. Мы вместе решили продолжить переписку, чтобы увидеть, как выглядит мошенническая схема и чтобы предупредить других», - поделился Константин Болотин и разместил переписку с аферистами на своей странице «ВКонтакте». Директор «Горводоканала» уточнил, что соответствующее обращение в полицию уже направлено.

В южной столице региона также выразили обеспокоенность распространением фальшивых аккаунтов руководителей различных предприятий и организаций. Великолучан предупредили, что знакомое лицо на фото профиля не является гарантией того, что вам пишет именно этот человек. Мошенники скачивают снимки из открытых источников, скрывают в настройках приватности свой номер и начинают общение с работниками от имени их руководства. Настаивают на незамедлительном выполнении «указаний сверху» и переводе крупной суммы на «согласованный» счёт. При этом жертву перегружают информацией, не дают времени на раздумья, иногда даже запугивают.

При получении подобного сообщения или звонка нужно обратиться за уточнением к своему руководству по известным номерам или лично.

«Подозрительные транзакции»

Подобные рассылки коснулись не только представителей органов власти и руководителей предприятий, но и федеральных ведомств. Звонки от незнакомцев также получали гражданские служащие Роспотребнадзора и работники подведомственных организаций. В популярных мессенджерах им приходили сообщения якобы от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области и других официальных лиц. Как правило, незнакомцы требовали предоставить какие-либо сведения для передачи силовикам.

В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют не вступать в контакт с мошенниками, которые действуют в мессенджерах от имени ведомств, не передавать им никаких данных. «Тем, кто получил подобные сообщения, нужно незамедлительно поставить в известность о случившемся своих непосредственных руководителей. Также стоит обратиться в полицию для пресечения деятельности мошенников, установления их личности и привлечения к ответственности», - добавили в пресс-службе.

Действуют злоумышленники и от имени ФНС России: на корпоративную почту некоторых компаний стали приходить электронные письма «о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика». Преступники представляются сотрудниками налоговой службы и предлагают пройти проверку, предоставив дополнительные сведения: кассовые документы, накладные, авансовые отчёты. Если этого не сделать, то счета якобы заморозят.

В ФНС подчеркнули, что не имеют отношения к этим письмам. «Уведомления о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают», - заявили в ведомстве. Также сотрудники налоговой не звонят с предложением уплатить налоги онлайн.

«Мы выявили подозрительные транзакции» — если вы получили что-то подобное на почту, не следует отвечать и переходить по ссылкам. Это мошенники.

Набрала кредитов на 140 тысяч

«Подобные случаи происходят не впервые. Главная цель - завладеть личными данными пользователей, а также иной персональной информацией», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что рассылка подозрительных сообщений началась в первых числах февраля по всей стране. Фейковые аккаунты госслужащих появились в Telegram, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Мошенники предупреждают о якобы готовящейся проверке, просят уточнить какие-то служебные вопросы или предоставить данные о подчиненных сотрудниках. Кроме того, некоторым пользователям даже звонили с подобными просьбами с аккаунтов лже-чиновников.

В связи с этим УМВД России по Псковской области просит жителей региона быть бдительными, не реагировать на сообщения о запросе информации или денежных средств и блокировать подозрительные аккаунты.

«Если при общении появляются сомнения в личности собеседника - лучше всего самостоятельно ему перезвонить по известным личным номерам телефона», - рекомендуют в пресс-службе ведомства.

В прошлом году подобных случаев и пострадавших от лже-руководителей в Псковской области не было. А в текущем уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

2 февраля в полицию обратилась работница одной госструктуры, находившаяся в отпуске по уходу за ребёнком. Женщина сообщила, что ей написал «руководитель» и заявил о «непонятных движениях по двум счетам», якобы требуется её помощь и «сейчас с тобой свяжется сотрудник силовых структур». Потерпевшая поговорила с подельником мошенника, после чего ей позвонил ещё один: он представился работником Центробанка и подтвердил слова предыдущего собеседника. В итоге жертва аферистов набрала кредитов на 140 тысяч рублей.

«Во всех мессенджерах, если у вас есть номер вашего руководителя, он высветится так же, как записан в ваших контактах. Если вам пишет товарищ, и в вашем телефоне он записан по-иному, у вас с ним нет сообщений - аккаунт фейковый», - подчеркнул начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в ходе брифинга в пресс-центре ПЛН 14 февраля. Также он посоветовал обращать внимание на фотографии — в аккаунтах двойников они носят официальный характер, в то время как многие люди используют в мессенджерах фото из повседневной жизни. Кроме того, если этот человек никогда не просил у вас денег, а тут ему что-то потребовалось — это повод засомневаться.

«Всегда должна быть холодная голова и здравый смысл, ко всему нужно подходить с расстановкой. Нельзя бежать и сразу делать все, что вам говорят», - добавил Александр Полатовский.

Сомневаетесь? Положите трубку и позвоните в полицию. Именно так следует поступить, если в разговоре вас что-то насторожило.

Психологическое оружие

Об ухищрениях мошенников, применяющих «социальные технологии», и способах защиты от них шла речь на совещании с участием представителей правоохранительных структур, банковских организаций и телефонных кампаний.

В частности, заместитель управляющего областным отделением Центробанка Валерий Фролов рассказал о том, что злоумышленники стали не только создавать фальшивые, но и «угонять» действующие Telegram-аккаунты. Схема такова: мошенники представляются администраторами или техническими работниками мессенджера и сообщают о намерении уточнить данные пользователя, после чего просят передать код, пришедший в уведомлении. Если пользователь это делает, то теряет доступ к аккаунту, а людям из списка его контактов начинают поступать сообщения с просьбой перевести деньги.

В Центробанке считают, что развить способность людей противостоять аферистам и сберегать деньги поможет популяризация финансовой грамотности.

«Мошенники используют психологическое оружие против псковичей, применяя заготовленные речевые модули в беседе с жителями региона. Телефонное мошенничество - опасные технологии. Со временем преступники находят новые способы связи с жителями региона. Это звонки, переписка в мессенджерах, по СМС и электронной почте. Также мошенники используют возможности интернет-телефонии. Они часто находятся за границей, в недружественных государствах и делают так, чтобы на экране телефона у псковичей отображался региональный или даже знакомый номер. Например, номер руководителя», - уточнил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

Он подчеркнул, что мошенники всегда говорят уверенным и компетентным голосом, сообщают информацию, которую (как кажется гражданам) никто не может знать, входят в доверие. Порой люди попадаются в ловушку повторно: те, кто уже потерял крупную сумму, снова верят мошенникам, которые предлагают «помощь» в поимке нарушителей.

Практикующий психолог Олеся Бабурина констатировала, что российские граждане весьма эмпатичны. «Мы склонны верить тому, что читаем, слышим, мы очень быстро «включаемся». И при этом склонны испытывать тревогу и волнение. В итоге спешим сразу же откликаться, не думая, выкладываем какую-то информацию о себе. Здравый смысл в это время теряется, мы забываем, как всё должно быть», - пояснила она.

Специалист считает, что людям необходимо уделить внимание своей грамотности, как финансовой, так и правовой. Нужно понимать, кто и каким образом может и имеет право запрашивать ту или иную информацию — причём этом не должно происходить посредством социальных сетей или мессенджеров.

«Нужно взять за правило проверять любую информацию. Не бояться спрашивать, задавать вопросы, консультироваться - собирать как можно больше информации из поступающих запросов, чтобы потом принять решение, как правильно себя вести. И, конечно же, сохранять при этом спокойствие и здравый смысл», - подытожила специалист.

Вслед за преступниками, которые придумывают нестандартные способы обойти закон, полиция ищет новые пути противодействия мошенникам и защиты доверчивых граждан. Но безопасность последних зависит прежде всего от них самих. Нужно развивать критическое мышление, учиться анализировать ситуацию и ни в коем случае не бросаться во все тяжкие, получив «заманчивое» предложение или странную просьбу со стороны. Особенно, если она связана с передачей важной информации или перечислением денег.

Ульяна Лаблюк