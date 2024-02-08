Общество

Александр Хлопков: Мошенники используют психологическое оружие против псковичей

Мошенники используют психологическое оружие против псковичей, применяя заготовленные речевые модули в беседе с жителями региона. Об этом главный федеральный инспектор Псковской области Александр Хлопков сообщил в ходе совещания сегодня, 8 февраля, пишет «МК в Пскове».

Александр Хлопков назвал телефонное мошенничество опасными технологиями. Со временем преступники находят новые способы связи с жителями региона. Это звонки, переписка в мессенджерах, по СМС и электронной почте.

«Также мошенники используют возможности интернет-телефонии. Они часто находятся за границей, в недружественных государствах и делают так, чтобы на экране телефона у псковичей отображался региональный или даже знакомый номер. Например, номер руководителя», - привёл пример Александр Хлопков.

Мошенники всегда говорят уверенным и компетентным голосом, они сообщают информацию, которую (как кажется гражданам) никто не может знать, входят в доверие.

«Они применяют методы социальной инженерии и речевые модули. На каждый возможный ответ есть заготовленная фраза», - добавил спикер.

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Более того, когда люди теряют крупные суммы - сотни и миллионы рублей - и находятся в тяжёлом психологическом состоянии, им часто поступают повторные звонки. Мошенники предлагают им помощь в поимке нарушителей, а после могут начать склонять к антигосударственным действиям.

«Надо работать, разъяснять людям, что есть конкретные следователи, которые занимаются этими делами, и взаимодействие должно вестись с ними. Преступники действуют гибко и нестандартно, надо искать новые способы противодействия», - заключил Александр Хлопков.

Добавим, сегодня в Пскове проходит коллегия с участием представителей правоохранительных структур, банковских организаций и телефонных компаний. Ее цель – выработать дополнительные предложения по защите населения от мошенников, применяющих «социальные технологии».