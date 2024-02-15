Происшествия

Более 150 нарушителей границы РФ задержали народные дружинники в Псковской области в прошлом году

В прошлом году с помощью дружинников в Псковской области задержано более 150 нарушителей законодательства Российской Федерации в пограничной сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Псковской области

Благодаря бдительности дружинников неоднократно пресекались попытки нарушения государственной границы незаконными мигрантами.

В 2023 году более 70 дружинников за заслуги в обеспечении безопасности поощрены губернатором Псковской области и руководством Пограничного управления. В качестве материальной поддержки дружинникам, помогающим погранслужбе, правительство региона в прошлом году выделило свыше 8 миллионов рублей.