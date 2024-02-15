Происшествия

Убийца украл смартфон у женщины в День святого Валентина в Пскове

Кражу смартфона у псковички раскрыли полицейские по горячим следам в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 14 февраля в Пскове из дома по Плехановскому посаду у горожанки свободным доступом был похищен смартфон. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей. Об этом женщина сообщила стражам правопорядка. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный житель поселка Кунья 1975 года рождения, ранее судимый, в том числе за убийство и разбой. Похищенный им смартфон в ходе обыска обнаружен и изъят.

По версии следствия, подозреваемый вместе с потерпевшей вместе употребляли у нее дома спиртное. «Очевидно, отмечали День святого Валентина. Познакомились они случайно. И гость, улучив момент, прибрал к рукам мобильник хозяйки, после чего скрылся», - отметили в ведомстве.

Фигурант дал признательные показания. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.