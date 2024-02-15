Происшествия

Выращивание конопли для сбыта обернулось для великолучанина десятью годами тюрьмы

Мужчину в Великих Луках признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

С марта по май 2022 года великолучанин выращивал в своем доме коноплю. Полученное из выращенных растений наркотическое средство – каннабис (марихуану) – он планировал продавать за деньги.

Полицейские пресекли его деятельность и изъяли 14 кустов конопли, ее части и уже полученное наркотическое средство.

Великолучанину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с дополнительным наказание в виде штрафа 100 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.