Происшествия

Житель Пскова ответит за попытку украсть продукты почти на 32 тысячи рублей

49-летнего жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на кражу продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что житель Пскова вечером 6 января находился в торговом зале гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове. Мужчина собрал в покупательскую тележку и во внутренний карман своей куртки более 50 видов товаров - продукты на сумму 31 993, 53 рубля. Далее он прошел расчетно-кассовую зону, не оплатив товар, после чего направился к выходу из магазина.

Скрыться с похищенными продуктами мужчина не смог, поскольку его задержал сотрудник магазина.

Санкция статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.