Происшествия

Двоих мужчин и женщину в Великих Луках задержали за грабеж

Двоих мужчин и женщину в Великих Луках задержали 18 февраля по подозрению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 18.05 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукский» получил сообщение, что из магазина на улице Вокзальной двое мужчин и женщина открыто похитили товары и скрылись.

Получив приметы подозреваемых, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых в 18.08 граждан задержали на улице Холмской.

По факту грабежа проводится проверка.