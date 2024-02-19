Происшествия

Автомобиль Chrysler Voyager сгорел в Порхове

Три пожара произошли в Псковской области 18 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 15:06 в ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Ленина в городе Порхове. В результате происшествия сгорел автомобиль Chrysler Voyager 1996 года выпуска. Огнем повреждена кровля хозяйственной постройки по всей площади. Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке Chrysler Voyager. Соседний автомобиль удалось спасти от возгорания.

В этот же день в 11:29 в ведомство сообщили о возгорании на улице Комиссаровской в Стругах Красных. В результате пожара была повреждена хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. От огня удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

А в 18:37 в ведомство поступила информация о пожаре в деревне Ровное Стругокрасненского муниципального округа. В результате возгорания на улице Дружбы сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Размер ущерба и страховки – устанавливаются. В ведомстве отметили, что от огня удалось спасти жилой дом и три хозяйственные постройки.