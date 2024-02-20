Происшествия

Случайное убийство в Красногородске обернулось для 21-летнего мужчины шестью годами колонии

21-летнего мужчину в Красногородском муниципальном округе привлекли к уголовной ответственности за причинение знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СК РФ

Установлено, что 10 мая осужденный пришел со своей знакомой в гости к семейной паре в частный дом в Красногородске. Между ним и хозяином дома произошла ссора. В ходе конфликта мужчина, находясь на придомовой территории, несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове, после чего тот упал, ударившись головой о кирпичный бордюр. На следующий день состояние потерпевшего ухудшилось, его доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных повреждений.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.