Происшествия

Великолучанина с ножевыми ранениями нашли в подвале жилого дома

48-летнего мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале одного из домов в Великих Луках 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

К преступлению причастен 48-летний местный житель, который в этот день находился в подвале и в одиночестве распивал алкоголь. Спустя некоторое время к нему пришел еще один мужчина. Во время знакомства и уже совместного распития между ними завязался конфликт. Обвиняемый не менее двух раз ударил ножом потерпевшего в грудь, после чего убежал с места преступления. Нож выкинул в ближайший мусорный бак. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

Обвиняемый ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство. В настоящее время фигуранта задержали в процессуальном порядке. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, и по ходатайству следователя судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.