Происшествия

«Если ты не замолчишь, отрежу язык»: многодетную псковичку будут судить за угрозу убить сожителя

41-летняя многодетная жительница Псковского района предстанет перед судом за угрозу убийством сожителю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установили, что ночью с 30 на 31 января женщина находилась вместе с сожителем в своем доме, расположенном в деревне Мельницы Псковского района. Там между мужчиной и женщиной произошел спор из-за претензии по поводу недостаточной финансовой помощи сожителя содержать несовершеннолетних детей женщины.

В ходе конфликта мужчина, не желая выслушивать претензии в свой адрес, захотел выйти на улицу. Это разозлило женщину, и она, схватив кухонный нож, перегородила сожителю выход из помещения, замахнулась ножом и крикнула: «Если ты не замолчишь, отрежу язык».

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района. Женщине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.