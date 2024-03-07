Происшествия

Беспилотник сбили на границе Псковской и Новгородской областей

Один или два беспилотника самолётного типа сбили на границе Псковской и Новгородской областей 10 марта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Сегодня днём в период с 14:00 до 15:00 на границе Псковской и Новгородской областей силами ПВО были сбиты 1-2 БПЛА самолётного типа. Размещаю только проверенную информацию обо всех значимых событиях. Не распространяйте фейки, ждите официальных комментариев», - призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Новгородской областью

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Также 10 марта системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области.