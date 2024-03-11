Происшествия

Подростки вырвали урны для мусора на берегу озера в Великолукском районе

Общественная территория на берегу Фотьевского озера в Великолукском районе пострадала от рук подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТОС «Фотьевский край».

Фото: ТОС «Фотьевский край»

«У нас в деревне появились нехорошие подростки, которые (есть свидетели) сломали и вырвали мусорки на пляже, ползали по крыше домика, доломали крышу на беседке. Подожгли шины на ферме. Приезжали пожарные и скорая. Мальчики убежали. Пожалуйста, во избежание беды, поговорите со своими детьми! Нельзя так относится к единственному месту для отдыха в деревне, а тем более поджигать шины на ферме. Здание небезопасно», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сломанные урны для мусора будут требовать компенсацию с родителей.